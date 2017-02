AZ: Herr Wörndl, jetzt gilt es für die deutschen Männer in St. Moritz. Was trauen Sie Neureuther & Co. in den technischen Disziplinen zu?

FRANK WÖRNDL: Alles! Der Felix hat ja gelernt, seinen Mann bei Großereignissen zu stehen. Das hat er bei der Heim-WM in Garmisch auf die bittere Art erfahren müssen. Wenn er zwei gute Läufe runterbringt, dann ist er immer für eine Medaille gut, dann ist Gold drin. Klar gibt es mit dem Norweger Henrik Kristoffersen und dem Österreicher Marcel Hirscher zwei Fahrer, die den Slalom dominieren. Aber: Auch die beiden müssen erst zwei perfekte Läufe nach unten bringen. Genau diese Unberechenbarkeit macht die Faszination des Slaloms aus.