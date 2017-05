Sketch in der "Late Late Show" James Corden: Sexy Strip-Einlage mit Orlando Bloom

Sie sind die wohl mit Abstand heißesten IT-Experten: Moderator James Corden (38) und Schauspieler Orlando Bloom (40, "Troja" ) haben für einen Sketch in Cordens "The Late Late Show" einen "sexy" Striptease hingelegt. Dabei wurden weder klischeehafte PC-Probleme noch die dazu passenden Lösungsvorschläge ausgelassen. Die Tanzeinlagen der beiden hatten es ebenfalls in sich... (Sie wollen mehr über James Corden erfahren? Hier gibt es sein Buch "May I Have Your Attention, Please?" )