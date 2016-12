Vor allem ging es um eine Klägerin, die bei der Polizei bereits einschlägig bekannt war. "Die Antragstellerin ist eine der Personen, um deren Identitätsfeststellung es hier ging. Immerhin wurde sie mit Strafbefehl des AG Ingolstadt (7 Cs 23 Js 3701/14) wegen Beleidigung verurteilt, wegen einer Verbalaggression gegenüber den am Bahnhof Ingolstadt eingesetzten Polizeibeamten und die geeignet war, die spätere Eskalation des Verhaltens der aggressiven Fans zu fördern."

Wie die Partie zum Skandalspiel wurde

Am 14. Februar 2014 fand das Zweitligaspiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem TSV 1860 München statt – die Polizei stufte die Partie im Vorfeld als "Risikospiel" ein. Schon bei der Ankunft brannten die Löwen-Anhänger Feuerswerkskörper am Ingolstädter Bahnhof ab. Auch während des Spiels zündeten sie Pyros im Stadion. Der traurige Höhepunkt ereignete sich allerdings erst auf der Rückfahrt nach München. Etliche TSV-Fans randalierten in einem Regionalzug, am Bahnhof in Petershausen stiegen die alarmierten Polizeibeamten dazu. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung setzten diese dann Schlagstöcke und Pfefferspray ein, weswegen neun Tage später eine Strafanzeige gegen die Bundespolizisten einging.