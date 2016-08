Wo genau Fußballspiele gewonnen werden - das ist unter Experten immer noch umstritten. Die einen sagen "auf dem Platz", die anderen "im Kopf". Eine eher neue populäre These besagt: "Im Magen." Auch die deutschen Fußballer befolgen mittlerweile ausgefeilte Diäten. Und einige davon sind sogar für Otto Normalverbraucher interessant. Was genau Stars wie Mats Hummels, Mesut Özil, Robert Lewandowski, oder Jerome Boateng zu sich nehmen und welche der Tipps sinnvoll sind, hat gerade die Webseite "meinsixpack.net" in Erfahrung gebracht. Sicher scheint: Bei der Nationalmannschaft wird vor dem Länderspiel gegen Finnland am Mittwoch Eigenwilliges aufgetischt werden müssen.