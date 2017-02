Sinkende Wählerzahlen Der Höcke-Streit zieht die AfD runter

Beobachter glauben zudem, dass es im Streit um mehr geht als um die Frage, wie weit rechts das Spektrum der Partei reichen darf. Von einem erbitterten Machtkampf ist die Rede. Eine Spaltung hat die AfD in ihrer kurzen Geschichte aber schon einmal hinter sich, eine zweite, so heißt es, würde die Partei kaum überstehen. Bei der Gründung 2013 ging es hauptsächlich um die Kritik an der Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung, für die die Wirtschaftsexperten Hans-Olaf Henkel und Bernd Lucke standen. Doch nach monatelangem Machtkampf gewann die rechtsgerichtete Strömung in der Partei die Oberhand.