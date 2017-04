Doch nun lösten sich die 2017er-Träume innerhalb von neun Tagen in Luft auf. Die großen Frühjahrsziele sind weg, alles verspielt. "Selbst Schuld", meinte Robben mit finsterer Miene. "Fahrlässig" habe man das Finale "sausen lassen", so Weltmeister Mats Hummels geknickt.

"Es fehlt etwas", sagte Robert Lewandowski. Traurige Bayern, schlechte Bayern. Wie lange nicht. Zum ersten Mal seit 17 (!) Jahren blieben die Münchner in fünf Pflichtspielen in Folge ohne Sieg (zwei Remis, drei Niederlagen). Und erstmals seit Frühjahr 2006 kassierte man in drei Pflichtspielen hintereinander mindestens zwei Gegentore.

"Das tut weh"

"Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über die Zukunft zu sprechen. Jetzt müssen wir erst einmal in Ruhe die Wunden lecken. Das tut weh", sagte Rummenigge. Für eine Saison-Bilanz sei es "noch zu früh", ergänzte Trainer Carlo Ancelotti.

Ist es nicht. Denn die Klausur der Bosse hat wegen der "Single-Saison" der Bayern längst begonnen. Samt Fehlersuche. Letzten Sommer setzte man darauf, dass mit Mats Hummels, der von Dortmund zurück nach München kam, ein Top-Transfer ausreichen würde, um eine routinierte, aber auch etwas überalterte Mannschaft zu neuen Höhen zu führen.

Als wichtigster Neuzugang wurde Ancelotti angesehen, der den von drei aufregenden Jahren mit dem stets am Anschlag coachenden Pep Guardiola ausgezehrten Kader mit Ruhe und Erfahrung in die Spur bringen sollte. Was anfangs auch gelang. Die Spieler genossen die neuen Freiheiten auf und neben dem Platz – rasch allerdings zu sehr.

Ancelotti zog die Zügel an, doch auch er merkte zu spät, dass der Kader eine formidable 1-A-Elf hat, jedoch zu wenig Klasse in der Hinterhand, wenn Unersetzbare wie Torhüter Manuel Neuer oder Top-Torjäger Robert Lewandowski in der wichtigsten Saisonphase ausfallen.

Ancelotti auf Bewährung

In genau dieser sollte sich Ancelottis Gabe entfalten. Zielsicheres Coaching, darauf setzte der gesamte Verein.

April, April!

Denn die Bilanz des 57-jährigen Italieners in seinem angeblichen Parade-Monat April liest sich ernüchternd: im Schnitt 1,0 Punkt pro Spiel. Selbst Vorgänger Guardiola, der allerdings meist im Mai scheiterte, schafft 1,9 Punkte. Ancelotti bleibt – aus Mangel an Alternativen.

Trainer-Shootingstar Julian Nagelsmann (29) hat versprochen, eine weitere Saison in Hoffenheim zu bleiben. Thomas Tuchel dürfte nun doch ein drittes Jahr in Dortmund coachen, und Jürgen Klopp ist beim FC Liverpool heimisch und zu mächtig geworden, um dies aufzugeben. 2017/2018 trainiert Ancelotti auf Bewährung.

Mehr zum Thema: Kingsley Coman - FC Bayern zieht Option