Single "My Own Way" Schafft es Natia Todua mit diesem Song zum ESC?

Überraschungsbesuch bei den Eltern

Todua wurde in der georgischen Hauptstadt Tiflis geboren. Mit einem Au-pair-Visum kam sie 2016 nach Deutschland und arbeitete unter anderem in München. 2017 startet sie dann bei "The Voice of Germany" durch. Damit sie weiter an der Castingshow teilnehmen konnte, belegte sie einen Intensiv-Deutschkurs, um ihr Visum um ein Jahr zu verlängern. Unter den Fittichen von Coach Samu Haber (41, "I Help You Hate Me") schaffte sie es schließlich bis ins Finale und wurde mit gut 50 Prozent der Stimmen zur Siegerin gewählt.

"Es ist ein sehr positiver Song. Ich glaube, dass sich viele Menschen mit dem Text identifizieren können", so Todua. Die Sängerin überraschte erst vor Kurzem ihre Eltern in Georgien mit einem Kurzbesuch. "Meine Eltern wussten überhaupt nichts davon. Sie sind superstolz auf mich und drücken mir fest die Daumen", schwärmt die Sängerin. Die Reise habe ihr viel Zuversicht gegeben. Außerdem sei sie jetzt "noch stärker".

Jürgen Drews unterstützt sie

Der Vorentscheid zum Eurovision Song Contest, "Unser Lied für Lissabon", findet am 22. Februar in Berlin statt. Das Erste zeigt ab 20:15 Uhr das Event live. Ob Todua tatsächlich dann am 12. Mai beim ESC-Finale für Deutschland an den Start gehen wird, entscheiden zu je einem Drittel die Fernsehzuschauer, ein 100-köpfiges Eurovisions-Panel und eine internationale Experten-Jury.

Einen prominenten Fan hat die Sängerin bereits: Schlager-Star Jürgen Drews (72, "Ich Bau Dir Ein Schloss"). "Natia ist absolut für den ESC gemacht und würdig, Deutschland zu vertreten. Sie hat alle Voraussetzungen, ist locker, nicht verschroben, zeitgemäß und vor allem international", erklärte er vor Kurzem in der "Bild am Sonntag".