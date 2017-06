Sing meinen Song, Küss Dich reich, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musik-Show

Er beginnt als Straßenmusiker und füllte später Stadien. Bis heute hat er mehr als 20 Millionen Platten verkauft und 48 Gold- und Platinauszeichnungen erhalten: Sänger, Musiker und Komponist Michael Patrick Kelly. Im Alter von 15 Jahren komponiert er den Hit "An Angel", der für die Kelly Family 1994 den kommerziellen Durchbruch bedeutet. Außer diesem Evergreen werden bei "Sing meinen Song" Michaels Hits "Mama", "No Fuzz No Buzz", "Fell In Love With An Alien" , "Shake Away" und "Davids Song" neu interpretiert. Das neue Album "iD" von Michael Patrick Kelly können Sie hier bestellen