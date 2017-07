Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Country und Rock sind The BossHoss seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Musikszene. Zu ihrem zehnjährigen Bandjubiläum blicken sie bereits auf zahlreiche Erfolge zurück: ECHO-Auszeichnung, acht Alben in den deutschen Top 10 und fast 2 Millionen verkaufte Tonträger. Heute werden unter anderem ihre Hits "Sex on Legs", "Break Free" und "Liberty of Action" von ihren Musikerkollegen in einer neuen Version präsentiert.