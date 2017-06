Sing meinen Song, Da geht noch was, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Seit dem Eurovision Song Contest 2010 kennt jeder ihren Namen. Ihre Alben sind ein Garant für Gold- und Platinstatus und ihre Hits sind unter den Top 10 der deutschen Singlecharts nicht mehr wegzudenken: unser Fräuleinwunder Lena Meyer-Landrut. Heute bietet sie ihre größten Hits zum Tausch an: "Home", "Taken By A New Stranger", "Stardust", "Traffic Lights", "Satellite" und "Beat To My Melody" werden von den anderen Music-Acts neu interpretiert. ("Sing meinen Song": Eine CD mit den Hits aus der neuen Staffel können Sie hier vorbestellen )