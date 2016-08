Ihr Gold-Triumph bei Olympia in Rio in diesem Jahr hat Simone Biles (19) weltweit bekannt gemacht. Am Sonntag durfte die US-amerikanische Turnerin mit ihren Olympia-Kolleginnen zu den MTV Video Music Awards reisen und dort Beyoncé (34) mit der Trophäe in der Kategorie "Best Female Video" ehren. Auf der Veranstaltung traf Biles auch auf Kim Kardashian (35). Prompt schoss sie ein gemeinsames Foto mit der Selfie-Queen und postete es auf Twitter.