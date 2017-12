Vor allem in der Grenzregion zu Polen stellen Zollbeamte immer wieder unerlaubtes Feuerwerk sicher. Erst am Montag stoppten Zollbeamte nach Angaben des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) auf der Autobahn A15 in Südbrandenburg einen Kleintransporter mit einem außergewöhnlich großen Fund: 2,5 Tonnen Knaller, Raketen und Batterien in Kartons verpackt.