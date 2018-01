Silvester im Krankenhaus Lungenentzündung: Kim Kardashian bangte um Söhnchen Saint

Das Jahr 2017 endete für Kim Kardashian (36, "Keeping Up With the Kardashians") mit einem Schock. Der Reality-Star bangte um Söhnchen Saint. Auf Instagram teilte sie ein Foto von sich mit Saint auf dem Arm und schrieb dazu: "Mein kostbarer, kleiner Junge ist so stark! Nachdem ich drei Nächte im Krankenhaus verbracht habe und mein Baby mehrere Infusionen bekommen hatte und an Sauerstoffmaschinen angeschlossen war, war das Jahresende eine Herausforderung für uns." Doch was war dem kleinen Saint passiert?