Meis, Arland, Ahrens Silvester bei den Promis: „Kleinere Brötchen“

Moderatorin Alexandra Polzin feiert mit Mann Gerhard Leinauer (Sport-Moderator) im Schnee. „Wir feiern Silvester in Garmisch-Partenkirchen bei der zweiten Station der Vierschanzentournee, die mein Mann für Eurosport moderiert. Ich begleite ihn dorthin und wir feiern am Abend mit den Athleten und Skispringern. Es wird sicher nicht so feucht-fröhlich, weil alle Sportler am nächsten Tag früh aus den Federn müssen. Und ich will mir am Silvesterabend um Viertel nach Acht unbedingt die Verleihung der Critics’ Choice Awards ansehen, die am Silvesterabend auf A&E noch einmal gezeigt werden ansehen. Da war halb Hollywood mit dabei, auch viele meiner Lieblingsschauspieler wie Natalie Portman und Meryl Streep.“

Schauspielerin Mariella Ahrens: „Dieses Jahr wird etwas entspannter als sonst begonnen: ganz privat mit meinem Freund und guten Freunden in Solingen. Ich fasse generell keine guten Vorsätze für das neue Jahr. Für mich ist es immer nur wichtig, wie man am Silvesterabend um Mitternacht ins neue Jahr kommt. Denn diese Stimmung zieht sich dann auch oft durch das neue Jahr.“

Die Werbe-Zwillinge Julia und Nina Meise: „Wir verbringen fast jeden Tag des Jahres gemeinsam – bis auf Silvester. Und an dieser Tradition halten wir auch dieses Jahr fest. Wir sind an Silvester meistens Tausende Kilometer voneinander entfernt gewesen – und das hat uns immer Glück gebracht. Nina fliegt kur nach Weihnachten mit Freundinnen nach Marbella und ich mit meinem Freund nach Bali“, so Julia. Und Nina ergänzt: „Es ist also jedes Jahr das Gleiche: Single-Silvester mit Party und Freundinnen versus romantischer Pärchen-Urlaub. Unterschiedlicher könnte man Silvester nicht feiern. In der zweiten Kalenderwoche 2017 startet dann wieder unser Zwillingsjahr.“