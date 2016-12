Silbereisen, "Dschungelcamp" und Co. Das waren die TV-Hits des Jahres 2016

"Club der roten Bänder" (VOX)

Die deutsche VOX-Dramedy-Serie "Club der roten Bänder" ist eine der größten Überraschungen des ablaufenden Jahres. Die Geschichten rund um eine Gruppe Jugendlicher in einem Krankenhaus begeisterte bereits 2015 in der ersten Staffel. Dieser Erfolg wurde nun in der zweiten Staffel bestätigt. Mehr noch: Die Einschaltquoten konnten noch einmal gesteigert werden, außerdem räumte die Reihe den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Serie ab. Die Macher bestätigten bereits, dass eine dritte und finale Staffel in Auftrag gegeben wurde. Die Ausstrahlung ist für Ende 2017 geplant.