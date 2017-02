Nach langen Verhandlungen hatte sich der Deutsche Handballbund (DHB) mit Prokops Club geeinigt. Das DHB-Präsidium stimmte der Personalie am Freitag vor dem All Star Game am Abend in Leipzig wie erwartet zu. Nach dpa-Informationen soll der DHB eine halbe Million Euro an den SC DHfK überweisen, da Prokop noch einen Vertrag bis 2021 bei den Sachsen besaß. Lange Zeit war neben Prokop auch 2007-Weltmeister Markus Baur für den Posten im Gespräch.