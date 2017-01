Sigmar Gabriel Der Neue im Außenministerium

Zu viel Ehrlichkeit und Direktheit gelten als Makel, erlaubt sind allenfalls dezente Seitenhiebe. Sigmar Gabriel selbst kennt die Vorbehalte gegen ihn.

„Ich weiß, dass ich diplomatischer werden muss“

Bei seinem letzten Auftritt als Wirtschaftsminister im Bundestag erinnerte er gut gelaunt an die oft mit Humor geführten Debatten zu seinem Ressort und räumte unumwunden ein: "Im zukünftigen Amt darf ich das ja nicht mehr so, hat mir der Steinmeier gesagt. Da muss ich diplomatischer werden."

Im neuen Job wird es für Gabriel keine Schonfrist geben. Er selbst begründete seinen Wechsel damit, dass er die größte internationale Erfahrung aller SPD-Minister und als Chef des Wirtschaftsressorts zahlreiche Auslandsreisen unternommen habe.

Das stimmt. Allerdings hatte es dabei durchaus auch Irritationen gegeben, weil der Niedersachse im Ausland – wie in diplomatischen Kreisen mit einer gewissen Nervosität verbreitet wird – in manches Fettnäpfchen getreten ist.

So lobte er beispielsweise bei einem Besuch in Kairo seinen Gastgeber Abdel Fattah al-Sisi als einen "beeindruckenden Präsidenten", obwohl diesem schwere Verstöße gegen Menschen- und Bürgerrechte vorgeworfen werden. Die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Donald Trump kritisierte er so scharf wie kein anderes Regierungsmitglied, während sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit öffentlichen Äußerungen zurückhielt.

An Themen und Herausforderungen herrscht kein Mangel, weder in Europa noch auf der Welt. Zudem hat Deutschland den G-20-Vorsitz. Schon Mitte Februar wird Gabriel bei der G-20-Außenministerkonferenz in Bonn erstmals seinen neuen US-Kollegen Rex Tillerson treffen. Auch er ist ein Freund klarer Worte. Das verspricht spannend zu werden – in jedem Fall aber unterhaltsamer, als es mit Frank-Walter Steinmeier geworden wäre.