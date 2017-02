Sigi Müller in Grünwald Der Stadtspaziergänger unterwegs in der Filmwelt

Danach darf ich durch den Fundus stöbern. Möbel, Lampen, Geräte: alles aus vielen Epochen. Sicherlich gibt es hier viele Kuriositäten, meist aber sind es ganz normale Sachen, denn in erster Linie werden Filme ja dann doch in der Jetztzeit gedreht.

Einige Räume weiter Stoffe, Kissen, Teppiche, kein fliegender dabei, aber alles in Mengen. Kostüme in allen Varianten in den nächsten Räumen. Vom Indianerkostüm, bis zum Boss Nadelstreif, alles da. Schuhe und vieles mehr.

In der Halle 4/5, in der einmal die Sümpfe der Traurigkeit aus der Unendlichen Geschichte ein schlammiges Arbeiten notwendig machten, sind heute die Kulissen aus „Sturm der Liebe“ untergebracht. Gerade wird an der Rezeption des Fürstenhof gedreht und ich darf ein bisschen Mäuschen spielen. Nach der Szene bleibt kurz Zeit für ein paar Fotos.

Dann geht's noch zum Wetter. Das ARD Wetter wird hier gemacht. Aus der ganzen Welt laufen die Wettermeldungen ein und werden ausgewertet. Bildschirme mit aktuellen Wetterlagen, Prognosen wie die Entwicklung sein wird füllen einen Raum. Dann das Studio, mit der grünen Wand vor der heute Kartsen Schwanke steht und das Wetter moderiert. Alles da. Nur ein Manko hat die Sache, wenn er lange im Studio arbeitet und zwischendurch gerne eine Pizza, oder etwas anderes bestellen würde, liefert kein Grünwalder Lieferant in die Filmstadt. Zu weit.

Und deswegen, erklärt Schwanke mit einem Augenzwinkern, macht er das Wetter in Grünwald immer ein bisschen schlechter.

Ach ja und falls sie gerne Tour Guide bei der Filmtour werden wollen, aktuell werden welche gesucht.

In diesem Sinne eine schöne Woche,

Ihr Sigi Müller