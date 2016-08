Ob in dem Moorsee in diesem Jahr nochmal gebadet werden darf, ist unklar. "Wenn wir die Schlange nicht finden, müssen wir auf die kalten Tage warten", sagte Forstner. Dann werde sich das Problem von selbst erledigen - den Winter würde das vermutlich von seinem Besitzer ausgesetzte Tier nicht überleben.

Ein Warnschild weist auf die Gefahr durch die Schlange hin. Foto: dpa

Gefährlich für Menschen ist die etwa 1,5 Meter lange Würgeschlange aber wohl ohnehin nicht. "Anakondas sind keine aggressiven Tiere", sagte Boncourt. Bei Bedrohung flüchte das Tier eher. Hinzu komme, dass ein Mensch Schlangen dieser Größe im seltenen Fall eines Angriffs noch problemlos abwehren könne, betonte der Experte.

Das hat auch der Bürgermeister gehört - das Badeverbot erschien der Gemeinde trotzdem angebracht. Im See sei man möglicherweise nicht immer aufmerksam und abwehrfähig, sagte Forstner. Auch könnten sich Menschen selbst in Gefahr bringen, wenn die Schlange plötzlich auftauche und für einen Schreck sorge.

Die Schlange setzt eine ganze Reihe von tierischen Sommerloch-Geschichten fort, die es in der nachrichtenarmen Zeit in die Schlagzeilen schafften. In Bayern ist unter anderem die entlaufene Kuh Yvonne in Erinnerung. In Irsee (Landkreis Ostallgäu) wurde zudem 2013 wochenlang nach der Alligator-Schildkröte Lotti gefahndet, die einen achtjährigen Jungen schwer am Fuß verletzt haben soll. Ob die noch namenlose Anakonda ebenso verschwunden bleibt wie damals Lotti, bleibt abzuwarten. Falls nicht, wäre ihr ein Platz in der Auffangstation für Reptilien laut Boncourt aber sicher.