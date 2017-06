München auf Platz 19 von 25

Auf Platz zwei der attraktivsten Großstädte für Menschen mit Hunden liegt Münster. Die westfälische Großstadt ist der Spitzenreiter in der Kategorie Hundespaziergang: So überzeugt sie nicht nur mit einem sehr hohen Anteil an Vegetation (mehr als 80 Prozent) und den seltensten Giftköder-Meldungen, sondern ist von allen untersuchten Großstädten zudem die leiseste. In Sachen Hundesteuer, Hundebetreuung und der tiermedizinischen Versorgung schneidet Münster moderat ab.

Kurz hinter Münster reiht sich Dresden ein. Ihren besten Wert erzielt die sächsische Landeshauptstadt in der Verfügbarkeit von Hundesittern. So kann auch in der Abwesenheit von Herrchen und Frauchen, beispielsweise während der Arbeits- oder Urlaubszeit, für eine ausreichende Betreuung des Hundes gesorgt werden. Beim Tierarzt sind jedoch längere Wartezeiten zu erwarten.

Den letzten Platz des Städtevergleichs belegt Dortmund. Hier müssen Hundebesitzer nicht nur beim Tierarzt viel Geduld mitbringen, sondern für ihren tierischen Freund auch recht tief in die Tasche greifen. 156 Euro kostet sie der erste Hund im Jahr. Zudem herrschte in Dortmund dieses Jahr schon sechs Mal Giftköder-Alarm. So viele Giftköder wurden sonst nur noch in Berlin gemeldet. München zählt ebenfalls zu den Städten, die nicht besonders hundefreundlich sind - und erreichte lediglich Platz 19 von 25.

