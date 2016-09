Der 31 Jahre alte Brite vom Team Sky gewann am drittletzten Tag der Vuelta das Einzelzeitfahren über 37 km von Xabia nach Calpe an der Mittelmeerküste und nahm dem Gesamtführenden Nairo Quintana (Kolumbien/Movistar) 2:16 Minuten ab.

Quintana nimmt somit 1:21 Minuten Vorsprung auf die letzte schwere Prüfung am Samstag. Am vorletzten Vuelta-Tag stehen auf 193,2 km noch einmal fünf Bergwertungen an, darunter der Schlussanstieg der höchsten Kategorie auf den 1545 m hohen Alto de Aitana.