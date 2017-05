Müller droht auszufallen

Zu allem Überfluss droht in Moritz Müller nach NHL-Torjäger Tobias Rieder ein weiterer Spieler nun verletzt auszufallen. Der Verteidiger der Kölner Haie musste bereits im ersten Drittel in die Kabine und kam nicht wieder aufs Eis. Dafür könnte am Samstag NHL-Star Leon Draisaitl erstmals bei der WM auflaufen. Der 21-jährige Playoff-Topscorer der Edmonton Oilers soll nach dem Saison-Aus in der NHL am Samstagvormittag in Frankfurt landen.