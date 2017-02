Am Dienstag, 28. Februar (20 Uhr), kommt es zunächst in München zum ersten Spiel der beiden Viertelfinal-Gegner, ehe am 3. März in Malaga eine Mannschaft bereits Matchball haben wird. Ein mögliches entscheidendes drittes Viertelfinale fände dann wieder im Münchner Audi Dome statt (Mittwoch, 8. März, 20 Uhr). Der Verkauf für das erste Viertelfinale in München hat bereits begonnen.

"Das war ein großartiger Sieg als Kollektiv gegen eine sehr starke Mannschaft mit individueller Qualität. 27 Assists belegen die Art, wie wir Basketball spielen wollen. Wir haben dazu 38 und eine halbe Minute sehr gut verteidigt, leider haben wir ihnen dann mit unseren Fehlern die Chance gegeben, zurück ins Spiel zu kommen. Wir hätten es früher beenden können, aber in der Verlängerung haben wir dann konzentriert verteidigt und sie wieder zu schweren Würfen gezwungen", freute sich FCBB-Chefcoach Sasa Djordjevic.

Nach dem 90:74 im Hinspiel trumpften die Bayern auch in Russland auf. Die Gefahr, mit einer hohen Niederlage den direkten Vergleich mit dem ebenfalls qualifizierten Gastgeber zu verlieren, drohte vor 2500 Zuschauern zu keinem Zeitpunkt.

Die Bayern bestimmten die Begegnung, mussten zwar in die Verlängerung, dominierten diese aber mit 24:2 Punkten. Maxi Kleber (21 Punkte), Nihad Dedovic (17) und Nick Johnson (15) waren die erfolgreichsten Werfer im Team des FC Bayern. Nihad Djedovic: "Wir haben geholt, was wir wollten: Den Sieg und den ersten Platz. Wir arbeiten sehr gut und so wollen wir weitermachen."

In der vergangenen Saison hatten die Münchner im Eurocup ebenfalls das Viertelfinale erreicht. "Dieses Jahr wollen wir gerne ins Halbfinale", sagte Geschäftsführer Marko Pesic zum nächsten Ziel.