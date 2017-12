Köln - Titelverteidiger Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an Weihnachten mit Mühe und Not seine Tabellenführung behauptet. Gegen den ERC Ingolstadt kam der Meister beim 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) erst im Penaltyschießen zu seinem neunten Sieg in Serie und liegt dadurch nur noch aufgrund der besseren Tordifferenz vor Verfolger Nürnberg Ice Tigers an der Spitze.