Danilo Barthel mit "Blut in den Augen"

"Der Coach hat in der Halbzeit gesagt, dass er sehen will, dass wir hungriger werden, dass wir Blut in den Augen bekommen", erklärte Nationalspieler Danilo Barthel, der mit 21 Punkten (acht Rebounds) bester Werfer der Münchner war und zum zweiten Mal in dieser Saison als MVP, also als wertvollster Spieler, eines Eurocup-Spieltags ausgezeichnet wurde. "Wenn wir heiß werden, können wir ein Spiel auch in einem Viertel entscheiden", meinte Barthel. Zugute kam seinem Team freilich auch, dass die Italiener defensiv in der zweiten Halbzeit völlig einbrachen. "Es war eine harte Nacht mit einem guten Ende für uns", meinte Djordjevic. "Es ist gut, die Gruppe als Erster zu beenden." Djordjevic waren aber auch die Schwächen im ersten Durchgang nicht verborgen geblieben. "Wir waren in der ersten Hälfte nicht aggressiv genug. Das haben wir nach der Pause geändert. Das dritte Viertel war vor allem defensiv sehr gut", sagte er.