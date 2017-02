Sieg gegen Penguins Bremerhaven EHC startet auf Pole Position in die Playoffs

Mannheim - Die Bayern gewannen am Sonntag 3:2 beim Neuling Pinguins Bremerhaven und zogen am letzten Spieltag der Hauptrunde noch an den Adler Mannheim vorbei an die Tabellenspitze. Die Kurpfälzer verloren in eigener Halle überraschend mit 1:4 gegen die Straubing Tigers.