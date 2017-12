Schon seit einiger Zeit hebt der 72-Jährige den Formanstieg von Coman hervor. "Er hat mehr Selbstvertrauen und Anerkennung in der Mannschaft und von den Fans." Der 21-jährige Coman fasste sich nach dem Spiel allerdings angeschlagen an den Oberschenkel, weitere Untersuchungen standen an.

"Verstehe nicht alles, was der Trainer sagt"

Ein Ausfall von Coman wäre bitter, aber angesichts der Rückkehr von Ribéry könnte dieser aufgefangen werden. Der Publikumsliebling, der mit "Jupp" 2013 schon das Triple gewann, durfte sich nach seinem Kurzcomeback gegen Hannover nun auf seiner Lieblingsbühne über mehr als eine Stunde beweisen. Mit "Ribéry, Ribéry"-Sprechchören feierten die Fans den 34-Jährigen, der wegen einer Knieverletzung gefehlt hatte. "Nach zwei Monaten mein erstes Spiel, darüber freue ich mich", sagte Ribéry, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Heynckes traut ihm noch ein, zwei Jahre bis zum Karriereende zu.

Coman (2020) und Tolisso (2022) sind noch länger an den FC Bayern gebunden, bei dem bereits Franzosen wie Willy Sagnol und Bixente Lizarazu große Karrieren erlebten. Tolisso dankte erst einmal Heynckes für die nächsten Karriereschritte. "Er ist ein Leader. Er gibt uns allen Selbstvertrauen", berichtete der 23-Jährige. An seinem großen Königsklassen-Abend konnte der Franzose auch locker über ein Problemchen hinweggehen: "Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht alles, was der Trainer sagt."

