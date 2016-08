In einer dramatischen Schlussphase hatte es so ausgesehen, als ob der Erstliga-Rückkehrer Freiburg den Berlinern den Sieg noch entreißen könnte: Nicolas Höfler hatte mit einem Kopfball nach Ecke (90.+2 Minute) die Hertha-Führung durch Vladimir Darida (62.) ausgeglichen und für einen Schock auf der Bank der Gastgeber gesorgt. "Ich war schon sehr sauer und dachte: Es kann nicht sein, das wir so einen ersten Spieltag verschenken", berichtete Trainer Pal Dardai: "Zum Glück hat Julian den Ball noch reingeschoben."

In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Schieber am Sonntag vor 41 648 Zuschauern noch für den 2:1 (0:0)-Sieg gegen tapfere, aber lange zu harmlose Breisgauer. Für die Hertha war es der erste Liga-Sieg nach 162 Tagen. "Natürlich sind wir glücklich. Es spricht auch für unsere Fitness", betonte Dardai. Die Freiburger waren hingegen tief enttäuscht: "So ist das in der Bundesliga, du darfst nicht abschalten", sagte Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo. "Das ist extrem bitter", meinte Kapitän Höfler.