Die Abräumer des Abends waren wie schon in der Vorwoche Vanessa Mai und Angelina Kirsch, die jeweils die volle Punktzahl von der Jury bekamen. Mai tanzte einen traumhaften Slowfox zu "You've Got A Friend" von Carole King und erhielt dafür völlig verdient die 30 Punkte. Bei Angelina Kirsch flossen zum Abschluss die Tränen, allerdings aus Freude und Erleichterung. Ihr Contempory zu "Who Wants To Live Forever" von Queen rührte auch Moderatorin Sylvie Meis und Jurorin Motsi Mabuse zu Tränen. Am Ende gab es für das Kurvenmodel zurecht die ersehnten 30 Punkte.

Zum Schluss wurde es für drei Teilnehmer eng

Am Ende wurde es wie immer spannend. Heinrich Popow, Faisal Kawusi und Cheyenne Pahde mussten um den Einzug in die nächste Runde zittern. Und die Zuschauer entschieden, dass die Schauspielerin in der kommenden Woche nicht mehr live im TV das Tanzbein schwingen darf. Dann gibt es übrigens den lang ersehnten Discofox-Marathon zu bestaunen - ohne Cheyenne Pahde.

