Siebenstellige Summe Paris Jackson: Mega-Deal mit Calvin Klein

Laut "New York Post" ist von einer siebenstelligen Summe für ihre erste große Kampagne mit vielen Red-Carpet-Auftritten die Rede. Bei der Met Gala am Montag in New York debütierte sie dann auch schon auf Einladung von Calvin Klein in einem eleganten Look auf dem roten Teppich: Das einfache schwarze Cut-out-Kleid war von Calvin Klein by Appointment.