Auf Schalke geht die Saison "richtig los"

Mit dem durchaus brisanten Gastspiel am Freitagabend bei Schalke 04 (20.30 Uhr/Sky) "geht die Saison jetzt richtig los, die englischen Wochen kommen", wie Joshua Kimmich nach seiner Rückkehr vom Länderspiel in Norwegen sagte. Es folgen der Champions-League-Auftakt am kommenden Dienstag gegen den FK Rostow, weitere vier Bundesligapartien sowie die Halbfinal-Revanche in der Königsklasse bei Atletico Madrid (28.9.).