Sieben-Promille-Schläfer? Kurios: Betrunkener nüchtert in einer Astgabel aus

In etwa drei Metern Höhe auf einem Baum hat es sich ein betrunkener Mann in Unterfranken gemütlich gemacht. Nachdem der 25-Jährige wegen seiner starken Alkoholisierung aus einer Disco in Sennfeld geworfen worden war, setzte er sich am frühen Sonntag zum Schlafen in eine Astgabel, wie die Polizei mitteilte.