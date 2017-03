Sieben Monate nach der Geburt ihres Kindes Halbnackt: Megan Fox macht wieder Dessous-Werbung

Hollywood-Star Megan Fox ("Transformers" ) ist mittlerweile schon dreifache Mutter. Leicht bekleidet zeigt sich die 30-Jährige jetzt, ein gutes halbes Jahr nach der Geburt von Sohn Journey River, dennoch schon wieder - obwohl sie noch 2012 in einem Interview behauptet hatte, die Tage der Auftritte im Bikini seien gezählt. Das Gegenteil beweist nun die neueste Werbekampagne der Dessous-Marke Fredrick's of Hollywood. Ihr Star ist Megan Fox. Und zwar bevorzugt in Spitzenunterwäsche und Strapsen. Am Montag sind die ersten Vorabfotos des Shootings mit Starfotografin Ellen von Unwerth veröffentlicht worden.