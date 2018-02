Sieben Episoden noch in diesem Jahr Mit Karoline Herfurth: Amazon kündigt neue Serie "Beat" an

Alle Fans von deutschen Serien aufgepasst: Amazon kündigte nach den großen Erfolgen von "You Are Wanted" und "Pastewka" jetzt eine neue Serie hiesiger Produktion an. Die Reihe mit dem bisherigen Arbeitstitel "Beat" soll dann in der pulsierenden Berliner Clubszene spielen, die von bizarr-schockierenden Morden überschattet wird. Insgesamt wird es zunächst sieben Episoden geben, die noch in diesem Jahr exklusiv bei Prime Video, dem Streaming-Service von Amazon, zur Verfügung gestellt werden sollen.