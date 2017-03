Kim Kardashian West (36) wird am kommenden Sonntag in einer neuen Folge der Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" erstmals ausführlich vor Kameras über den Raubüberfall in Paris sprechen. In einem neuen Teaser, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, gibt sie neue Einblicke in ihre Gefühls- und Gedankenwelt. Die Ehefrau von Rapper Kanye West (39, "Famous" ) ist sich sicher, dass die Personen, die sie im Hotel überfallen haben, ihre Social-Media-Kanäle überwacht haben.