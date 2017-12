Sie wurde vernichtet Tupac Shakur: Rätsel um Mordwaffe gelöst

Doch nicht die Mordwaffe?

Polizeiangaben zufolge wurden danach sowohl von der Polizei in New York als auch in Las Vegas weitere Untersuchungen durchgeführt. Dieses wiederum ergab, dass die Pistole doch nicht die Mordwaffe im Falle Tupac sei. Deshalb wurde sie wieder zurück an das ATF geschickt. Dort wurde sie bis 2013 eingelagert und erst entdeckt, als die Behörde im gleichen Jahr ihr Inventar verkleinern wollte.

Das ganze Hin und Her hatte dann ein Ende, als die Pistole mit weiteren Waffen vernichtet wurde. Dabei handle es sich um Standardverfahren, so die Behörden. Die Polizei in Las Vegas habe zudem der Vernichtung zugestimmt. Damit geht das Rätselraten weiter.

Lesen Sie auch: Chester Bennington: Seine Ex-Frau zieht vor Gericht