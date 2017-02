Sie wurde nur 58 Jahre alt "Sturm der Liebe"-Star Kerstin Gähte ist tot

"Sturm der Liebe"-Star Kerstin Gähte ist am Mittwoch in Düsseldorf gestorben. Sie wurde nur 58 Jahre alt. Die traurige Nachricht veröffentlichten ihr Ehemann und ihr Sohn Mittwochabend auf Facebook: "Liebe Freunde, leider muss ich Euch mitteilen, dass unsere geliebte Kerstin von uns gegangen ist. Nach zwei Jahren tapferen und erfolgreichen Kampf gegen den Krebs, haben wohl die Nebenwirkungen den Weg frei gemacht für etwas im Kopf, was so nicht sein sollte", ist dort zu lesen.