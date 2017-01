Sie wurde 89 Jahre alt "Liebe"-Star Emmanuelle Riva ist gestorben

Die französische Schauspielerin Emmanuelle Riva ist am Freitag "nach langer Krankheit" im Alter von 89 Jahren in Paris gestorben. Das teilte ihre Agentin Anne Alvares Correa laut "parismatch.com" am Samstag mit. Am 24. Februar hätte die Schauspielerin ihren 90. Geburtstag gefeiert.