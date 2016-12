"Sie wollte bei Carrie sein" Todd Fisher: Die letzten Minuten seiner Mutter Debbie Reynolds

Viele vermuten, dass Debbie Reynolds (1932-2016, "Singin' in the Rain") nach dem plötzlichen Tod ihrer Tochter Carrie Fisher (1956-2016, "Star Wars" ) aus Trauer und an gebrochenem Herzen gestorben ist. Dem widersprach ihr Sohn Todd Fisher (58) nun in einem Interview. "Sie hat uns verlassen, um bei Carrie zu sein", sagte er im Gespräch mit dem Sender "ABC News". Er habe neben seiner Mutter gesessen als sie gestorben sei. "Es war nicht so, dass sie untröstlich herumgesessen wäre, nicht im Geringsten." Sie habe nur deutlich gemacht, wie sehr sie ihre Tochter geliebt habe.