Sie will nochmal dieselbe Leihmutter Kim Kardashian denkt über noch ein Baby nach

Der "Keeping Up With the Kardashians"-Star sei begeistert von dem gesamten Prozess und der Leihmutter, heißt es weiter. Über Kims Mann Kanye West (40) sagt der Insider, dass dieser sich im Kreißsaal sogar mit dem Mann der Leihmutter angefreundet habe.

Papa Kanye West will auch noch mehr Kinder

Was die Vergrößerung der Familie angeht, weiß die Quelle zu berichten, dass Kim "definitiv mehr Kinder" will. "Sie ist so glücklich, eine fünfköpfige Familie zu haben. Sie will, dass die Familie noch größer wird!"

Und auch Kanye West soll mit der weiteren Familienplanung einverstanden sein. Der Rapper soll sogar den Stein für das dritte Kind ins Rollen gebracht haben, "weil er Kinder liebt und noch viele will", wird eine zweite Quelle zitiert. Kim Kardashian hat ihre ersten beiden Kinder North (4) und Saint (2) selbst zur Welt gebracht. Töchterchen Chicago wurde am 15. Januar 2018 von einer Leihmutter ausgetragen.