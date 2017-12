Lindsey Vonn, Lara Gut und Co. Schee im Schnee: So sexy ist der Skiweltcup 2017/18

Der Ski-Weltcup ist in vollem Gang. Vor allem die weiblichen Ski-Stars bereiten nicht nur durch ihre sportliche Leistung viel Freude. So sexy zeigen sich Lindsey Vonn, Lara Gut, Mikaela Shiffrin und Co. auf Instagram.