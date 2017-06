Sie verrät intime Details Michelle Obama: Acht Jahre im Mode-Clinch mit Ehemann Barack

Barack (55) und Michelle Obama (53) waren acht Jahre lang das Präsidentenpaar der Vereinigten Staaten von Amerika. Glamouröse Auftritte in schicker Abendgarderobe waren da keine Seltenheit. Doch nun hat die ehemalige First Lady ein Detail preisgegeben, das bisher wohl niemand wusste: Der einstige US-Präsident hat in all den Jahren immer ein und denselben Anzug getragen! (Ein Herzensprojekt von Michelle Obama war die Gartenarbeit. Erfahren Sie mehr darüber im Buch "American Grown: The story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America")