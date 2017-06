Sie vermisst ein Baby Kim Kardashian: Drittes Kind per Leihmutterschaft?

Kim Kardashian (36) und Ehemann Kanye West (40, "Famous" ) können es nicht erwarten, ihren beiden Kindern North (4) und Saint (1) noch ein Geschwisterchen zu schenken. Doch eine erneute Schwangerschaft wäre aufgrund von Kims Placenta-Problemen ein zu hohes Risiko. Das haben ihre Ärzte immer wieder betont. Deshalb soll sich das Paar nun für eine Leihmutterschaft entschieden haben. Das will das US-Magazin "People" aus dem direkten Umfeld der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" erfahren haben. (Kim Kardashians Buch "Selfish" können Sie hier bestellen)