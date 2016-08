Natascha Ochsenknecht (52) hat in diesem Jahr noch einiges vor. Am kommenden Freitag zieht die Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (60) in den "Promi Big Brother"-Container. Ende des Jahres startet sie dann eine neue Karriere beim Verkaufssender "Channel 21". Das Ex-Model wird dort ihre neue Fashion-Kollektion "BILDSCHÖN by Natascha Ochsenknecht" verkaufen.