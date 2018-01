Sie teilt ihre Bodyshaming-Erfahrung Nina Agdal: Enttäuscht von der Realität der Mode-Industrie

"Ich war noch nie stockdürr"

Sie sei "als 25 Jahre alte FRAU, die sich mehr als je zuvor wohl und gesund in ihrer eigenen Haut fühlt, zu diesem Fotoshooting gegangen". Sie wisse selbst, dass ihre Kleidergröße variiere. "An manchen Tagen habe ich die ,Sample Size'-Größe, an manchen Tagen Größe 34, an manchen 36. Ich bin nicht zum Laufsteg-Model gemacht und war noch nie stockdürr. Ich nehme meine Kurven jetzt mehr an als je zuvor und trainiere fleißig im Fitnessstudio, um kräftig und vor allem normal zu bleiben."

"An die Herausgeber: Schämt euch"

Ihren emotionalen Instagram-Post schloss Agdal mit einem Aufruf an die Herausgeber und andere Frauen ab: "An die Herausgeber: Schämt euch und danke dafür, dass ihr erneut bestätigt habt, wie wichtig es ist, die eigene Wahrheit zu leben und es laut auszusprechen, egal wer man ist oder welche Größe man hat."

Mit ihrer Botschaft wolle sie Bewusstsein schaffen und "ein Thema unterstützen, das größer ist als ich selbst und das so viele Menschen - nicht nur in der Modeindustrie, sondern allgemein - etwas angeht. Mit dem Ziel, Frauen von überall zusammenzubringen, um unsere Körper zu feiern. Lasst uns Wege finden, uns gegenseitig aufzubauen, anstatt Wege zu finden, uns gegenseitig fertigzumachen."

