Die erste Nacht der Creative Emmy Awards dominierte die HBO-Serie "Game of Thrones". Am drauffolgenden Tag durfte sich die Netflix-Produktion "Making a Murderer" über den Preis als "Beste Dokumentation" freuen. Auch für Schauspielerin Amy Poehler (44, "Parks and Recreation" ) war es eine bedeutende Verleihung am Sonntag: Nach zahlreichen Nominierungen konnte sie endlich den Emmy in der Kategorie "Outstanding Guest Actress in a Comedy Series" einheimsen. Sie teilt sich den Award mit ihrer Kollegin Tina Fey. Die beiden hatten zusammen das Weihnachtsspecial von "Saturday Night Live" verantwortet.