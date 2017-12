Sie suchte nach einem Zweitjob Anneke Kim Sarnau: "Polizeiruf"-Star war in Finanznot

Trotzdem wollte sie für den schnellen Euro nicht einfach irgendwelche Filme drehen. "Ich will ein klares Zeichen setzen, was ich drehe und was lieber nicht. So gab es auch ein paar kargere Jahre", blickt Sarnau, die zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren hat, in der "BamS" zurück. Am Mittwoch ist die "Polizeiruf 110"-Kommissarin mal in einer ganz anderen Rolle im Fernsehen zu sehen. In der schwarzen Komödie "Hit Mom" (20:15 Uhr, Das Erste) spielt sie eine Putzfrau, die zur Mörderin wird.