Sie stößt Emma Stone vom Thron Scarlett Johansson: Mega-Gage macht sie bald zur Nummer eins

Emma Stone muss weichen

Mit dieser Monster-Gage würde Johansson die Oscar-Gewinnerin Emma Stone ("La La Land") von Platz eins der Liste der bestbezahlten Schauspielerinnen verdrängen - und das mit nur einem einzigen Film. Stone hatte laut dem "Forbes"-Magazin von August 2016 bis August 2017 rund 26 Millionen US-Dollar (rund 21 Millionen Euro) verdient. Die beiden Jahre zuvor hatte noch Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (27, "Silver Linings") Platz eins belegt.

Johansson trat zum ersten Mal als ehemalige russische Spionin Natasha Romanoff alias Black Widow in "Iron Man 2" (2010) auf. Es folgten "Marvel's The Avengers" (2012), "The Return of the First Avenger" (2014), "Avengers: Age of Ultron" (2015) und "The First Avenger: Civil War" (2016). Ab dem 26. April 2018 wird sie an der Seite ihrer Superhelden-Kollegen in "Avengers 3: Infinity War" gegen den mächtigen Titanen Thanos (Josh Brolin) antreten.