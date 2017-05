Will Bogner lässt ausrichten: "In der Nacht zum 03.05.2017 ist Sônia Bogner nach schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren in München verstorben. Die gebürtige Brasilianerin hat an der Seite ihres Ehemanns Willy Bogner das Familienunternehmen maßgeblich inspiriert und mitgestaltet. Ihr unverwechselbarer Stil hat im nationalen und internationalen Modemarkt weltweit Trends gesetzt. Ihre Herzenswärme und ihr Charme werden fehlen. Bis zuletzt hat Sônia Bogner als Aufsichtsrätin der Willy Bogner GmbH & Co KGaA die Firma mitgeprägt."