"Woman of the Year"-Award

Nach ihrer medial ausgebreiteten Beziehung haben Gomez und Bieber wohl gelernt, sich mit vorzeitigen Äußerungen zurück zu halten. So wollen die beiden ihre Liebe weder bestätigen noch dementieren. Aber die ehemalige Disney-Schauspielerin macht noch anderweitig Schlagzeilen. Nach einer Nierentransplantation vor einigen Wochen, durfte die Sängerin jetzt den "Woman of the Year"-Award entgegen nehmen. Das Magazin "Billboard" verlieh den Preis beim "2017 Billboard Women in Music"-Event in Hollywood.